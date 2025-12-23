In Sardegna si potrà curare la talassemia senza trasfusioni

Il 13 sarà una giornata storica per la talassemia in Sardegna. Infatti, quel giorno il primo paziente talassemico sardo si sottoporrà ad una cura nuova, che permetterà per la prima volta di curare la malattia senza fare trasfusioni. Grazie ad una nuova tecnica rivoluzionaria, le sue cellule staminali emopoietiche torneranno a Cagliari dopo un viaggio negli USA. Grazie ad una rielaborazione di queste cellule l’organismo del paziente potrà produrre un’emoglobina funzionante. A Cagliari si potrà curare la talassemia senza trasfusioni. Il Brotzu è l’unico centro accreditato in Sardegna e avvia la prima procedura avanzata in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Beta talassemia, tre giorni persi ogni mese e tante rinunce - E si traduce in rinunce quotidiane e frustrazione: la malattia sottrae spazio alle attività quotidiane. ansa.it

Talassemia. Le donazioni di sangue in Sardegna non bastano. Cuccu: “Doria apra subito un dialogo con le associazioni dei pazienti” - Cuccu fa appello all’assessore alla Sanità anche per potenziare gli organici del ... quotidianosanita.it

Talassemia, in Sardegna grave carenza di farmaci salvavita - A lanciare l'allarme sono associazioni e parlamentari che chiedono chiarezza e interventi immediati all'Aifa (Agenzia italiana del ... unionesarda.it

