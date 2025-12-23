In sala spunta anche la proiezione mattutina con la colazione

Durante il periodo natalizio, il cinema rappresenta un punto di riferimento importante nelle località di Valdelsa, Chiusi e Chianciano Terme. Quest’anno, si aggiunge anche una proiezione mattutina con colazione, offrendo un’esperienza piacevole e rilassante per tutti gli appassionati. Un’occasione per vivere il cinema in modo diverso e condividere momenti di convivialità in un’atmosfera tranquilla e accogliente.

Il Natale si conferma uno dei momenti più forti per il cinema, protagonista sul territorio tra Valdelsa, Chiusi e Chianciano Terme. Una rete di sale e programmazioni capaci di offrire un’ampia scelta tra commedie natalizie, cinema d’autore, eventi speciali e grandi titoli di intrattenimento. A Poggibonsi, il Cinema Multisala Politeama punta sulla commedia italiana di Natale Buen Camino. Il film sarà in programmazione il 25 dicembre con quattro spettacoli alle 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30. La programmazione prosegue il 26 con un’offerta ancora più ampia: proiezioni alle 15.20, 17.10, 19, 20.50 e 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In sala spunta anche la proiezione mattutina con la colazione Leggi anche: Longevità: qual è l'orario migliore per la colazione e la routine mattutina ideale Leggi anche: Avellino, parte la rassegna “10 e LUCE”: il cinema d’autore torna in sala con colazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In sala spunta anche la proiezione mattutina con la colazione. In sala spunta anche la proiezione mattutina con la colazione - Il Natale si conferma uno dei momenti più forti per il cinema, protagonista sul territorio tra Valdelsa, Chiusi e ... msn.com

Sport Channel 214. . Contatti con Inter e Juve per l'under, tra gli over spunta Bettella Dieci giorni all'apertura ufficiale del calcio mercato. L'Avellino dopo aver ingaggiato Marco Sala sabato presente al Partenio per assistere alla sfida di sabato scorso, ce - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.