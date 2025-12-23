In sala spunta anche la proiezione mattutina con la colazione

Durante il periodo natalizio, il cinema rappresenta un punto di riferimento importante nelle località di Valdelsa, Chiusi e Chianciano Terme. Quest’anno, si aggiunge anche una proiezione mattutina con colazione, offrendo un’esperienza piacevole e rilassante per tutti gli appassionati. Un’occasione per vivere il cinema in modo diverso e condividere momenti di convivialità in un’atmosfera tranquilla e accogliente.

Il Natale si conferma uno dei momenti più forti per il cinema, protagonista sul territorio tra Valdelsa, Chiusi e Chianciano Terme. Una rete di sale e programmazioni capaci di offrire un’ampia scelta tra commedie natalizie, cinema d’autore, eventi speciali e grandi titoli di intrattenimento. A Poggibonsi, il Cinema Multisala Politeama punta sulla commedia italiana di Natale Buen Camino. Il film sarà in programmazione il 25 dicembre con quattro spettacoli alle 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30. La programmazione prosegue il 26 con un’offerta ancora più ampia: proiezioni alle 15.20, 17.10, 19, 20.50 e 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

