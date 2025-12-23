in piemonte le residenze reali sabaude si vestono a festa

Le Residenze Reali Sabaude e i musei nazionali del Piemonte si preparano alle festività natalizie con eventi dedicati a arte, musica e tradizione. Durante questo periodo, le location storiche ospitano spettacoli, presepi e decorazioni che valorizzano il patrimonio culturale della regione, offrendo un’opportunità di visita e approfondimento per residenti e visitatori.

AGI - Arte, musica, spettacoli, presepi e alberi della tradizione. Sono i protagonisti delle festività natalizie alle Residenze Reali Sabaude e nei musei nazionali del Piemonte. Torino. A Torino, gli Appartamenti dei Principi a Palazzo Carignano si sono vestiti di ori e di stelle e accolgono il dipinto 'Belisario chiede l'elemosina', capolavoro del Legnanino. Commissionato alla fine del Seicento dal principe Emanuele Filiberto per adornare i suoi appartamenti, torna a casa grazie a ricerche e collaborazioni che ne hanno consentito il ritrovamento. Si puo' ammirare fino al 6 gennaio. Inoltre, negli Appartamenti dei Principi, venerdì 26 dicembre, è in programma Giocando tra gli ori e le stelle di Palazzo Carignano, un'iniziativa per famiglie con bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, a caccia di dettagli e curiosità, muniti della guida-gioco Imparare Giocando. 🔗 Leggi su Agi.it

