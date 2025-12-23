In odore di mafia altri 33 hotel. Controlli dopo i cambi di gestione . Per alcuni è scattata l’interdittiva.

Dopo recenti controlli, altri 33 hotel sono stati sottoposti a verifiche in seguito a cambi di gestione sospetti. Per alcuni è stata emessa l’interdittiva, in quanto sono emerse irregolarità come mancati versamenti fiscali e collegamenti con soggetti coinvolti in indagini sulla criminalità organizzata. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente il settore alberghiero e le nuove gestioni.

Cambi di gestione sospetti. Gestori che non hai mai versato le tasse. Titolari e addetti coinvolti in indagini sulla criminalità organizzata. Sono 33 gli hotel di Rimini in odore di mafia segnalati dal Comune alle autorità competenti nel corso di quest’anno. In molti casi, le segnalazioni sono scattate dopo cambi di gestione repentini e sospetti, sollevando molti dubbi a Palazzo Garampi. Sulla base del protocollo sulla legalità nelle strutture alberghiere sottoscritto con la Prefettura, ogni mese il Comune fornisce alle forze dell’ordine un dossier accurato su subingressi nelle attività, nomi dei titolari e verbali ricorrenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

