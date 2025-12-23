In moto ubriaco brucia semafori rossi e si schianta contro l' auto della locale che lo inseguiva
Nella notte di domenica 21 dicembre, a Genova, si sono verificati diversi inseguimenti della polizia locale. Tra questi, un episodio ha riguardato un motociclista che, in stato di ebbrezza, ha attraversato un semaforo rosso nel centro città, causando un incidente dopo aver schiantato contro un'auto di servizio. Questi eventi evidenziano le difficoltà e i rischi legati a comportamenti imprudenti nelle strade cittadine.
Diversi gli inseguimenti compiuti ultimamente dalla polizia locale a Genova.Nella notte di domenica 21 dicembre - tra gli altri casi - quello di una moto notata in pieno centro mentre passava con il semaforo rosso. Alla vista dei lampeggianti però, anziché fermarsi, il centauro ha aumentato la.
