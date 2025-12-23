In moto ubriaco brucia semafori rossi e si schianta contro l' auto della locale che lo inseguiva

Nella notte di domenica 21 dicembre, a Genova, si sono verificati diversi inseguimenti della polizia locale. Tra questi, un episodio ha riguardato un motociclista che, in stato di ebbrezza, ha attraversato un semaforo rosso nel centro città, causando un incidente dopo aver schiantato contro un'auto di servizio. Questi eventi evidenziano le difficoltà e i rischi legati a comportamenti imprudenti nelle strade cittadine.

