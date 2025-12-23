In fiamme dieci auto incendi di natura dolosa VIDEO
Nella notte tra il 19 ed il 20 dicembre scorsi si sono verificati sei incendi in più punti della città di Prato, che hanno coinvolto dieci autovetture. Incendi che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sono di natura dolosa. Lo ha fatto sapere la questura di Prato in una nota diramata nelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Notte di fuoco nel Salento: incendi a Lecce e Gallipoli, in fiamme cinque auto
Leggi anche: Notte di fiamme nel Salento: tre incendi, anche una motopala e un’auto rubata
