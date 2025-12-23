Si avvicina il processo relativo alla tragedia della Casa dei coniugi, la struttura residenziale assistenziale coinvolta nell'incendio della notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, che ha causato la perdita di sei anziani. L'udienza rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia per le vittime e le loro famiglie. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulla sicurezza delle strutture per anziani.

Si avvicina il processo per la tragedia della Casa dei coniugi, la Rsa dove nell'incendio della notte tra il 6 e il 7 luglio 2023 sono morti sei anziani. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque imputati. Si tratta di tre persone al vertice della cooperativa Proges, che gestisce la casa di riposo di proprietà del Comune, la stessa cooperativa e la direttrice dell'epoca. Le accuse, come emerso dalla chiusura indagini dei mesi scorsi, sono omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione, incendio colposo e omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In cinque verso il processo per i morti alla Casa dei coniugi

