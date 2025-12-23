In caserma per l’obbligo di firma ma ha una pistola arrestato

Un uomo si è presentato in caserma per rispettare l’obbligo di firma, ma è stato arrestato dopo il controllo. Durante la verifica, sono stati trovati nelle sue tasche una pistola e alcune munizioni, rendendo necessaria l’arresto. L’episodio evidenzia l’importanza delle procedure di sicurezza e il rispetto delle norme, anche in situazioni di routine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è presentato in caserma perché sottoposto all’obbligo di firma ma nelle tasche dei pantaloni aveva una pistola. Per questo motivo un giovane di 24 anni è stato arrestato e condotto in carcere. É accaduto nella caserma dei carabinieri di Arpino di Casoria, nel Napoletano. Il giovane si è presentato in caserma. Doveva essere un’operazione di pochi minuti: il tempo di apporre una firma. I militari hanno deciso di eseguire una perquisizione trovando una pistola: si tratta di una ‘Togarev’ con matricola abrasa con caricatore con 2 proiettili cal 7,63. E così è scattato l’arresto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In caserma per l’obbligo di firma ma ha una pistola, arrestato Leggi anche: Va in caserma per una denuncia, ma ha una pistola nella borsa: 56enne denunciata a Mondragone Leggi anche: Vignola, viola l’obbligo di firma: 27enne arrestato e trasferito in carcere La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La donna, 51 anni e un figlio di 17, si è presentata alla caserma dei carabinieri di Porto Mantovano. Per il marito, accusato di maltrattamenti in famiglia, è scattato anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.