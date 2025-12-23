In campo un giocatore squalificato | Nuova Sondrio verso la sconfitta a tavolino

La Nuova Sondrio rischia di incassare una penalizzazione a causa di un giocatore squalificato, che comporterà la cancellazione del risultato 1-1 ottenuto contro la Folgore Caratese. La decisione riguarda l'ultima giornata d'andata del girone B di serie D e potrebbe portare alla perdita dei punti maturati sul campo, influenzando la classifica della squadra.

La Nuova Sondrio trova sotto il suo albero di Natale il regalo più sgradito: verrà infatti cancellato l'1-1 di domenica pomeriggio contro la Folgore Caratese, nell'ultima giornata d'andata del girone B del campionato di serie D e i biancazzurri si vedranno comminare la sconfitta per 0-3 a.

Nuova Sondrio, rischio sconfitta a tavolino contro la Folgore Caratese: in campo un giocatore squalificato - è la presenza in campo del difensore Ramiro Ferreira, entrato nella ripresa, ma ancora soggetto a un turno di