In Brasile, cresce la richiesta di vedere David Neres convocato in Nazionale. Il portale Trivela ha avviato una petizione per sensibilizzare Carlo Ancelotti a includere l’attaccante nelle scelte future, evidenziando le recenti prestazioni positive del giocatore. La discussione riflette l’interesse di molti nel paese nel vedere Neres rappresentare il Brasile ai livelli più alti.

Un David Neres così non può sfuggire a Carlo Ancelotti. Il portale brasiliano Trivela apre la petizione per vedere l’attaccante brasiliano in Nazionale dopo le ultime prestazioni del giocatore. Quest’anno ha segnato undici reti, dieci nelle ultime 14 partite e sette assist. Messaggio a Carletto Ancelotti Neres convocato da Tete, mai da Carletto Ancelotti. Le sue prestazioni eccezionali gli sono valse elogi sui social media e persino richieste di un suo richiamo in nazionale. Il numero 7 non è stato convocato sotto la guida di Carlo Ancelotti, nonostante fosse stato titolare in squadra. L’attaccante ha iniziato a essere convocato nel 2019, durante la prima pausa internazionale dell’anno, quando la squadra era allenata da Tite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Brasile c’è chi vuole Neres in Nazionale, “Ancelotti ripensaci”

