In Belgio celebrano l’ottavo trofeo di Lukaku Ma quando torna?

In Belgio si attende con ansia il ritorno di Romelu Lukaku, che ha appena conquistato il suo ottavo trofeo. Dopo le recenti vittorie di Hojlund e compagni, la speranza è di vedere il centravanti in azione durante la finale di Supercoppa. La Dernier Heure si domanda quando il giocatore tornerà a disposizione, mentre i tifosi continuano a seguire con interesse ogni suo movimento.

In Belgio non ne possono più di “gioire” per le vittorie di Hojlund e compagni. La Dernier Heure si aspettava qualche minuto di Big Rom Lukaku nella finale di Supercoppa. Non è arrivato, pazienza, bisogna aspettare. Ancora panchina per Big Rom Lukaku. Per vedere i suoi primi minuti della stagione, bisognerà ancora attendere. Forse fino a domenica, con la trasferta contro la neopromossa Cremonese. Oppure alla successiva occasione, il 4 gennaio 2026 contro la Lazio. “Lukaku sta tornando, serve solo un po’ di pazienza; ha subito un grave infortunio muscolare. Dobbiamo essere prudenti e non affrettare le cose”, ha ricordato il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna ai microfoni di Sportmediaset, poco prima del fischio d’inizio di questa finale di Supercoppa Italiana vinta a Riad. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Belgio celebrano l’ottavo trofeo di Lukaku. Ma quando torna? Leggi anche: Recupero Lukaku, c’è la data del rientro: quando torna Leggi anche: Napoli, quando torna Lukaku: c’è l’annuncio sul possibile rientro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. PUGLIA Folta delegazione pugliese della CIA in Belgio da tutte le province, per dire no a una PAC penalizzante e a un’economia di guerra che sottrae risorse al comparto primario, chiedendo centralità, redditività e reciprocità delle regole - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.