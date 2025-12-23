Elizabeth Hurley, 60 anni, ha condiviso sui social una foto scattata a settembre, durante i Sunday Times Style Beauty Awards. Indossava un abito rosa shocking e un trucco viso deciso, creando un contrasto interessante con unghie molto semplici. L’immagine mette in evidenza il suo stile equilibrato tra eleganza e sobrietà, dimostrando come si possa essere sofisticate senza esagerare.

E lizabeth Hurley ha condiviso sui social una foto che risale a qualche mese fa. Era settembre, a l Sunday Times Style Beauty Awards di settembre. Ma, sebbene la foto sia stata scattata mesi fa, la decisione di pubblicarla ora, verso la fine dell’anno, non è casuale: è il momento perfetto per fare bilanci e celebrare un anno ricco di amore e di successi. E di tendenze beauty arrivate fin qui. Elizabeth Hurley, regina di seduzione estiva: a 58 anni posa nuda in piscina X L’ultimo beauty trend di Elizabeth Hurley (nel 2025). Ai Sunday Times Style Beauty Awards, Elizabeth Hurley ha ricevuto il premio Impact Icon of the Year per il suo lavoro nella sensibilizzazione sul cancro al seno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In abito rosa shocking e trucco viso intenso, la star 60enne punta su un contrasto sorprendente con unghie ultra semplici

