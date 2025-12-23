Immobiliaristi gli unici a beneficiarne
La Paradisa, ex alloggio pubblico per 500 studenti, è stata recentemente venduta a un trust di aziende private, con l’obiettivo di trasformarla in uno studentato. Questa operazione coinvolge il settore immobiliare e solleva questioni legate alla gestione degli spazi abitativi per studenti. Analizzare i cambiamenti e le implicazioni di questa vendita è importante per comprendere il futuro degli alloggi pubblici e privati.
La Paradisa, dove una volta vivevano 500 studenti in alloggi pubblici, è stata venduta ad un trust di aziende private con l’intento di farci uno studentato. "Regione, Diritto allo studio, Università e lo stesso Comune battano più di un colpo perché gli hotel studenteschi stanno cambiando il volto urbanistico e sociale alla città senza che nessuno si preoccupi di fermare l’escalation di alloggi che andranno sul mercato tra i 700 e mille euro come a Firenze a fronte dei 350-450 euro di oggi a Pisa". E’ l’ennesimo allarme lanciato da Giulia Contini di Diritti in Comune. "A breve si avrà un vero stravolgimento del mercato immobiliare e dei disegni urbanistici della città, uno stravolgimento a tutto beneficio di grossi gruppi immobiliaristi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
