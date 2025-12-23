Imbrattamenti nella stazione Individuato

A Voghera, un ventenne è stato denunciato per imbrattamenti e deturpamenti di beni pubblici, tra cui infrastrutture della stazione. L’intervento congiunto di agenti del commissariato e della polizia ferroviaria ha permesso di individuare e identificare il responsabile. Questa azione mira a tutelare il decoro urbano e a preservare gli spazi pubblici da atti di vandalismo.

VOGHERA (Pavia) Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, con l'aggravante di aver colpito beni immobili destinati a uso pubblico: è questa l'accusa che pende sul capo di un ventenne identificato e denunciato grazie all'efficace sinergia tra gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Voghera e la polizia ferroviaria. L'episodio risale alla mattinata di giovedì 20 novembre. Durante i consueti controlli di pattugliamento nell'area dello scalo, gli agenti della polizia ferroviaria di Voghera hanno notato che erano state imbrattate con la vernice nera diverse aree della struttura con conseguente deturpamento del decoro dell'infrastruttura pubblica.

