Il vescovo Corazza all' ospedale di Santa Sofia per il tradizionale scambio di auguri
In occasione delle festività natalizie, il vescovo di Forlì, Livio Corazza, ha incontrato i sindaci dell’Alta Val Bidente presso l’ospedale Nefetti di Santa Sofia. L’iniziativa rappresenta una tradizione di scambio di auguri e di vicinanza tra le istituzioni religiose e locali, rafforzando il senso di comunità nel rispetto delle consuete celebrazioni di fine anno.
Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie, i sindaci dell’Alta Val Bidente sono stati invitati a partecipare allo scambio di auguri e alla visita del vescovo di Forlì, Livio Corazza, all'ospedale Nefetti di Santa Sofia. All’appuntamento erano presenti il dottor Franco Ruggiero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
