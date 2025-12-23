il verme del doping lo schiaffo dietro al nome lance a

LanceA è un nome che richiama immediatamente Lance Armstrong, celebre ciclista coinvolto nello scandalo doping. Questo termine rappresenta una sfida alla lotta antidoping, evocando il rapporto tra successo e scorrettezza nello sport. La sua scelta sottolinea come il doping possa diventare un simbolo negativo e controverso, invitando a riflettere sull’importanza di pratiche sportive oneste e trasparenti.

Si chiama " LanceA " e il suo nome è un clamoroso riferimentosfottò. Anzi, una sfida alla lotta antidoping mondiale: LanceA, come Lance Armstrong, il ciclista americano pluri-vincitore del Toure de France, dominatore per oltre un lustro del circuito mondiale a inizio anni Duemila diventato poi il Male assoluto dello sport, il simbolo odiatissimo del doping e della scorrettezza. Ecco perché risultano tanto choccanti quanto inquietanti le ultime notizie che arrivano dal mondo della scienza sportiva: LanceA infatti è niente meno che un verme, un lombrico, l'uso del quale permetterebbe agli atleti di godere di un tasso di emoglobina, e di aumento di ossigeno nel sangue, fino a 40 volte maggiore del normale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

IL NUOVO DOPING INVISIBILE L'Arenicola Marina è un piccolo verme che vive nella sabbia e che per sopravvivere ai lunghi periodi di bassa marea ha sviluppato un'emoglobina straordinaria. Mentre quella umana trasporta solo 4 molecole di ossigeno, quell - facebook.com facebook

