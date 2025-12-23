Il trucco di quest’inverno? È morbido come il cashmere

Quest’inverno, il segreto sta nella morbidezza del cashmere, un comfort senza tempo. Allo stesso modo, il trucco dovrebbe essere pensato per durare nel tempo, senza limitazioni stagionali. Una trousse di make-up versatile, affidabile e sempre pronta, rappresenta l’essenziale per un beauty look semplice e raffinato, che si adatta a ogni stagione e occasione.

Così come esiste un guardaroba quattro stagioni, dovrebbe esistere anche una trousse make up senza data di scadenza stagionale. Almeno in teoria. Nella pratica, significa scegliere texture e colori che rispecchiano un'estetica personale più che le mode del momento. Non sono mai stata una grande fan delle polveri, mentre amo da sempre le formule liquide e cremose, che uso tutto l'anno senza distinzioni nette tra estate e inverno. Anche la palette cromatica cambia pochissimo: con il freddo mi concedo talvolta nuance più soft e meno brillanti, ma senza stravolgere il mio stile. Nonostante le tendenze parlino chiaro, non mi vedrete indossare un rossetto scuro.

