Il troppo cibo delle feste mette davvero la pelle a rischio brufoli? Una lettrice lo ha chiesto alla Professoressa Pucci Romano
Durante le festività, è normale consumare pasti più ricchi e frequenti. Tuttavia, un’alimentazione abbondante può influire sulla salute della pelle, specialmente in adolescenza. La Professoressa Pucci Romano spiega se e come il troppo cibo delle feste può contribuire a problemi come i brufoli, offrendo consigli pratici per mantenere una pelle sana anche durante le occasioni convivali.
L a pelle di mio figlio adolescente durante le feste di Natale può essere il bersaglio del troppo cibo? Cenone del 24 dicembre, pranzo del 25, Santo Stefano e poi Capodanno sono tutte occasioni, per di più ravvicinate, in cui si mangia di più e decisamente più condito. Devo aspettarmi la comparsa di brufoli sul suo viso? Raffaella Skin Longevity: piccoli gesti quotidiani per aiutare la pelle a invecchiare bene e in maniera sana X Leggi anche › La dermatologa risponde. Pelle in inverno: come proteggerla con cosmetici e cibi Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it
