Il trionfo di Antonio Conte esulta e vendica il ko del Dall’Ara | Grande gara
Nel novembre scorso, il Napoli di Antonio Conte subì una sconfitta significativa a Bologna, un momento cruciale che segnò una svolta nella stagione del club. La vittoria di oggi rappresenta la vendetta e il ritorno alla vittoria, confermando il percorso di crescita e la capacità dell'allenatore di adattarsi e migliorare la squadra. Un risultato che sottolinea l’importanza della continuità e della strategia nel calcio di alto livello.
A Bologna il Napoli, a metà novembre, toccò uno dei punti più bassi dell’era Antonio Conte. Lì è svoltata la stagione del Napoli, arrivata anche grazie alla rivoluzione tattica del suo allenatore. Così la rivincita è servita: "Il mio compito è migliorare i calciatori. Hojlund non giocava allo United, oggi ne parlano tutti. Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grande partita, sono stati impeccabili. Ci siamo regalati un trofeo e un Natale sereno". È un trofeo che riscrive la storia, anche perché il Napoli realizza l’accoppiata scudetto-Supercoppa che mancava dal 1990, dai tempi di Maradona e Careca: "È storia e ci si ricorda di chi vince: nessuno si ricorda del secondo posto quando il Napoli perse la finale finale con l’Inter, nessuno si ricorda di me vice campione del mondo, è così, resta chi rimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
