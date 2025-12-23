Il Tribunale per i Minori | i bambini restano nella casa famiglia | Verificare lo stato psichico dei genitori

Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, che ha disposto le verifiche. I bambini restano per il momento nella casa famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

