Il Tribunale per i Minori | i bambini restano nella casa famiglia | Verificare lo stato psichico dei genitori
Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, che ha disposto le verifiche. I bambini restano per il momento nella casa famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini non tornano a casa. I giudici: verificare lo stato psichico dei genitori
