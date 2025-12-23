Il trailer dell' Odissea di Christopher Nolan è incredibilmente asciutto

Il trailer dell'Odissea di Christopher Nolan si distingue per il suo tono sobrio e asciutto, offrendo un’anticipazione senza eccessi emotivi. Dopo averlo visto, ho provato una sensazione di stranezza, come se il film stessi aspettando di essere scoperto con calma. In questa introduzione, analizzerò gli elementi che rendono questo trailer unico e il suo possibile impatto sulla percezione dell’opera.

Quando ieri ho finito di vedere il trailer dell' Odissea di Christoper Nolan, mi sono sentita strana. Arrivava dritto ma secco. Dov'era l'epos? I trailer dedicati a Oppenheimer, il nuovo Prometeo, ne avevano di più. Ma se Nolan ha deciso di asciugare le cose, è chiaro che c'è un perché e non è un errore. Forse è colpa di Troy e di 300. L'epica del nuovo millennio il più delle volte ci ha preparato al clangore delle spade, l'oro che ammanta anche l'aria quando entrano in scena gli dei e i mostri della mitologia greca, effetti speciali a rendere potente la loro presenza rispetto alla fragilità degli uomini, ma qui non c'era nulla di tutto questo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

