Il traffico? Fondazione Milano-Cortina scarica sui sindaci che invocano lo Stato Alla fine pagheremo noi

Il dibattito sul traffico legato ai Giochi di Milano-Cortina si accende, con i sindaci che chiedono interventi allo Stato. La responsabilità sembra spostarsi, lasciando intendere che alla fine saranno i cittadini a sostenere i costi. Mentre si susseguono le polemiche, il problema delle infrastrutture rimane centrale, già prima di affrontare gli ingorghi e le sfide logistiche legate alle Olimpiadi Invernali 2026.

Il gigantesco scaricabarile è già cominciato, prima ancora degli ingorghi e delle difficoltà per raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi Invernali 2026. Fondazione Milano Cortina ha scritto ai Comuni e alle Province ricordando che il compito è adesso sulle loro spalle, perché il caravanserraglio del comitato organizzatore ha una competenza e titolarità limitate alle aree di cui ha il controllo, ma non sulle strade di accesso o sulle vie dei paesi. Quindi la responsabilità di un possibile caos della viabilità (ma anche della pulizia, del decoro, della sicurezza.) ricade a valle, anzi sulle amministrazioni di montagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

