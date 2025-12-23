Il Tottenham è pronto a fare il trasloco a gennaio per Omar Marmoush

Il Tottenham Hotspur potrebbe effettuare un trasferimento a gennaio, valutando l’acquisto dell’attaccante Omar Marmoush del Manchester City. La società londinese sta analizzando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo durante la prossima finestra di mercato. Questa possibile mossa rientra nel quadro delle strategie del club per migliorare la rosa e affrontare con maggiore efficacia la seconda parte della stagione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, il Tottenham Hotspur sta valutando una mossa a sorpresa per l’attaccante del Manchester City Omar Marmoush mentre esplora i modi per rafforzare le proprie opzioni offensive nella finestra di mercato di gennaio. Secondo TEAMtalk, il club del nord di Londra vede il nazionale egiziano come un’opzione versatile e tecnicamente dotata che potrebbe aggiungere una nuova dimensione alla squadra di Thomas Frank durante la seconda metà della stagione. Marmoush, 26 anni, è ammirato dagli Spurs per la sua flessibilità in prima linea. Capace di agire sia a lato che al centro, offre il tipo di adattabilità tattica che il Tottenham desidera introdurre mentre cerca di migliorare la coerenza nel terzo finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Mercato Inter, Carboni può lasciare il Genoa a gennaio: un club di Serie A è pronto a fare sul serio!

Leggi anche: Lookman Atalanta, addio a gennaio? Questo club è pronto a fare sul serio. I dettagli della possibile proposta per il nigeriano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma, idea Dragusin per la difesa Dopo il lungo stop per la rottura del crociato e il recente rientro tra i convocati del Tottenham, Radu Dragusin è pronto a tornare protagonista. Il centrale ha completato la riabilitazione, disputato un’amichevole con buone ris - facebook.com facebook

Proposta ufficiale della #Fiorentina a Fabio Paratici al quale il club viola è pronto a consegnare le chiavi del progetto per i prossimi 5 anni Il dirigente, attuale plenipotenziario del mercato del #Tottenham, sta concretamente pensando a tornare in Italia in que x.com