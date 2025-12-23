Il tamponamento le fiamme e l' esplosione dell' autocisterna | tragedia sfiorata a Teano

Nel pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A1 a Teano, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’autocisterna di Gpl, esplosa a seguito di un tamponamento. L’evento ha causato momenti di grande tensione e rischi per la sicurezza, ma fortunatamente nessuna vittima è stata segnalata. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida e di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da chi, nel pomeriggio di oggi, si trovava a viaggiare lungo l'autostrada A1 all'altezza di Teano, in provincia di Caserta, dove un'autocisterna di Gpl è esplosa in conseguenza a un tamponamento. Attualmente non risultano vittime, il che ha dell'incredibile a fronte delle immagini che rimbalzano in rete. Il mezzo si trovava all’altezza del chilometro 709, dove sorge la stazione di servizio Teano Ovest quando, per cause da accertare, è stato tamponato da un autoarticolato, una bisarca per il trasporto delle autovetture. Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute nei primi minuti per mettere in sicurezza l'area e liberare eventuali persone intrappolate tra lamiere e fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il tamponamento, le fiamme e l'esplosione dell'autocisterna: tragedia sfiorata a Teano Leggi anche: Il momento dell'esplosione dell'autocisterna sull'A1 VIDEO Leggi anche: Esplosione a Calenzano, un anno fa la tragedia che costò la vita a 5 operai. «Ricordo il boato enorme, le finestra spalancate e lo choc dopo aver visto il fumo e le fiamme» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Autostrada dei roghi, A1 nel Caos: tir in fiamme nei pressi Autogrill Teano; A1 in fiamme: paura nell’area di servizio di Teano, incendio su autoarticolato carico di plastica. Il tamponamento, le fiamme e l'esplosione dell'autocisterna: tragedia sfiorata a Teano - Il mezzo si trovava nell'area di servizio quando è stato colpito da una bisarca: solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ... ilgiornale.it

