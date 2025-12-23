Il talento di Monreale conquista il Teatro Golden | podio e borse di studio per la Danzarte Academy

Il talento delle giovani ballerine della Danzarte Academy ha trovato spazio sul palco del Teatro Golden di Palermo, portando a casa riconoscimenti e borse di studio. Un momento importante che testimonia l’impegno e la crescita artistica delle allieve, in un contesto che valorizza la passione e la dedizione per la danza. L’evento rappresenta un’occasione di confronto e di affermazione per le giovani promesse della scuola.

C'è una forza speciale nel Natale che si muove a ritmo di danza, ed è quella che le giovani allieve della Danzarte Academy hanno portato sul palco del Teatro Golden di Palermo. Domenica 21 dicembre, durante il concorso "Natale in Danza 2025", la scuola di Monreale ha trasformato mesi di sacrifici e prove in un .

