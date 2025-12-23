Il Sud non è rallentato | la verità dietro le disuguaglianze e il nodo PNRR
Il Mezzogiorno non può essere considerato semplicemente in ritardo rispetto al resto del paese. Le disparità e le sfide che affronta sono radicate in problematiche strutturali di lunga data. Questo articolo analizza le vere cause delle disuguaglianze nel Sud e il ruolo del PNRR nel tentativo di favorire uno sviluppo più equilibrato, evidenziando la necessità di interventi mirati e di una riflessione approfondita sulla realtà meridionale.
Avellino, 23 Dicembre 2025 - C’è una verità che l’Italia non può più permettersi di occultare: il Mezzogiorno non è in ritardo, è tenuto in ritardo. Non è una tesi ideologica, ma un dato politico ed economico che emerge con chiarezza sia dall’attuazione del PNRR sia dall’analisi delle condizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
