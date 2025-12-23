Il sostegno alla disabilità gravissima Governo in stallo la Regione svolta Contributi invariati per tre anni e delibera-ponte da 61,8 milioni

Il sostegno alla disabilità gravissima rimane una questione critica, con il Governo ancora in fase di definizione delle risorse destinate alla Lombardia. La regione ha deciso di mantenere invariati i contributi per tre anni, approvando una delibera ponte da 61,8 milioni di euro. La situazione evidenzia le incertezze nel panorama nazionale, mentre le azioni regionali cercano di garantire continuità e supporto alle persone più vulnerabili.

Giambattista Anastasio La premessa non è tra le più rassicuranti: ad oggi il Governo non ha ancora ufficializzato quante risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) saranno destinate alla Lombardia a partire dal prossimo anno. Non ha ancora formalizzato nero su bianco la quota sulla quale potrà contare la Regione. E da questa ripartizione dipendono le misure di sostegno alle persone con disabilità gravissima e grave e alle loro famiglie. Ma nonostante questo, nonostante questa premessa, in Lombardia il 2026 si annuncia come l’anno nel quale sarà recepita quella che è sempre stata una grande richiesta delle associazioni e delle famiglie con disabilità: superare la precarietà ed avere, al contrario, certezze sia sugli importi delle misure di sostegno finanziate attraverso il Fondo – come i buoni economici e i voucher sociosanitari – sia sulla loro invarianza nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

