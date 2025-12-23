Il sostegno alla disabilità gravissima Governo in stallo la Regione svolta Contributi invariati per tre anni e delibera-ponte da 61,8 milioni
Il sostegno alla disabilità gravissima rimane una questione critica, con il Governo ancora in fase di definizione delle risorse destinate alla Lombardia. La regione ha deciso di mantenere invariati i contributi per tre anni, approvando una delibera ponte da 61,8 milioni di euro. La situazione evidenzia le incertezze nel panorama nazionale, mentre le azioni regionali cercano di garantire continuità e supporto alle persone più vulnerabili.
Giambattista Anastasio La premessa non è tra le più rassicuranti: ad oggi il Governo non ha ancora ufficializzato quante risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) saranno destinate alla Lombardia a partire dal prossimo anno. Non ha ancora formalizzato nero su bianco la quota sulla quale potrà contare la Regione. E da questa ripartizione dipendono le misure di sostegno alle persone con disabilità gravissima e grave e alle loro famiglie. Ma nonostante questo, nonostante questa premessa, in Lombardia il 2026 si annuncia come l’anno nel quale sarà recepita quella che è sempre stata una grande richiesta delle associazioni e delle famiglie con disabilità: superare la precarietà ed avere, al contrario, certezze sia sugli importi delle misure di sostegno finanziate attraverso il Fondo – come i buoni economici e i voucher sociosanitari – sia sulla loro invarianza nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Politiche sociali, Regione: oltre 36 milioni per le persone con disabilità gravissima
Leggi anche: Online il bando per contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per persone con disabilità
Roma. Consolidate e rafforzate misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima - L'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Laura Baldassarre: “Passiamo da sperimentazione a entrata a regime per consolidare il sostegno alle persone con disabilità gravissima”. quotidianosanita.it
Murgia: «Voucher a sostegno delle famiglie di studentesse e studenti con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado» - facebook.com facebook
Anief '100mila insegnanti sostegno precari, negato diritto studio ad alunni disabili'. Pacifico: "La metà del corpo docente non è di ruolo, due terzi senza specializzazione" #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.