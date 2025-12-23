Il sonno delle Feste | perché il cervello fatica a spegnersi

Durante le festività, molte persone sperimentano difficoltà nel dormire nonostante i cambiamenti di routine e il rallentamento degli impegni. Questo fenomeno, comune in questo periodo dell’anno, può essere causato da diversi fattori che influenzano il ritmo naturale del sonno e la capacità del cervello di rilassarsi. Conoscere le cause può aiutare a migliorare la qualità del riposo durante le Feste.

S uccede ogni anno, quasi senza eccezioni. Arrivano le Feste, il lavoro rallenta, gli impegni cambiano ritmo, eppure dormire bene diventa più difficile. Ci si addormenta tardi, ci si sveglia nel cuore della notte, il sonno sembra più leggero e meno ristoratore. Non è solo colpa delle cene abbondanti o degli orari sballati. Dal punto di vista psicologico e neurobiologico, durante le Feste il cervello fa più fatica a "spegnersi". Senza sonno non c'è salute: 1 italiano su 4 soffre di insonnia X Un cervello più stimolato, non più rilassato. Anche se il Natale è associato all'idea di pausa, per il cervello è spesso il contrario.

