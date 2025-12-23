Il sondaggio di Repubblica voglia di fascismo | panico in redazione

Sondaggi fantastici e dove trovarli. Bastava sfogliare Repubblica in edicola lunedì 22 dicembre: il rapporto " Gli italiani e lo Stato " realizzato da LaPolis (Universit di Urbino), Demos e Avviso pubblico, sembra riflettere l'umore dell'elettore tipo di centrosinistra piuttosto che fotografare il Paese al tramonto dell'anno 2025. I toni, come da tradizione a largo Fochetti, sono catastrofisti: Ilvo Diamanti parla di " insicurezza " in crescita e " democrazia più debole " per il 60% degli intervistati (tutti, probabilmente, simpatizzanti delle opposizioni, astensionisti o elettori di centrodestra molto, molto critici). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

