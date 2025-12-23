Il sindaco sull' emendamento Pd non votato | Ho solo premuto il tasto sbagliato solita ricostruzione pretestuosa

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha chiarito che l’emendamento Pd non votato è stato un semplice errore materiale, dovuto a un clic sbagliato. Ha sottolineato che non si trattava di un rifiuto intenzionale, poiché l’emendamento è stato comunque approvato. La sua dichiarazione mira a sgomberare il campo da interpretazioni errate, evidenziando come si sia trattato di un incidente piuttosto che di una scelta politica.

“Un errore materiale” e dunque nessuna intenzione di votare “no” a un emendamento che, alla fine, è stato comunque approvato. Il Pd e soprattutto il consigliere comunale Marco Presutti, “continuano a distinguersi per ricostruzioni pretestuose e affermazioni non rispondenti alla realtà” e il “mio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

