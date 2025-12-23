Il sindaco sull' emendamento Pd non votato | Ho solo premuto il tasto sbagliato solita ricostruzione pretestuosa

Il sindaco ha chiarito che l’emendamento Pd non votato è stato un semplice errore materiale, dovuto a un clic sbagliato. Ha sottolineato che non si trattava di un rifiuto intenzionale, poiché l’emendamento è stato comunque approvato. La sua dichiarazione mira a sgomberare il campo da interpretazioni errate, evidenziando come si sia trattato di un incidente piuttosto che di una scelta politica.

"Un errore materiale" e dunque nessuna intenzione di votare "no" a un emendamento che, alla fine, è stato comunque approvato. Il Pd e soprattutto il consigliere comunale Marco Presutti, "continuano a distinguersi per ricostruzioni pretestuose e affermazioni non rispondenti alla realtà" e il "mio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il sindaco sull'emendamento Pd non votato: "Ho solo premuto il tasto sbagliato, solita ricostruzione pretestuosa" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il sindaco sull'emendamento Pd non votato: Ho solo premuto il tasto sbagliato, solita ricostruzione pretestuosa; Radici Democratiche, la corrente vicina a Gualtieri a lavoro per ampliarsi in vista delle elezioni; Urbanistica, abbiamo solo alzato l'asticella del beneficio pubblico; Metro C: in bilico i 50 milioni per arrivare a Farnesina. Ok alla commissaria, ma bocciato l'emendamento PD. Il sindaco sull'emendamento Pd non votato: "Ho solo premuto il tasto sbagliato, solita ricostruzione pretestuosa" - Nessuna posizione isolata o di arroccamento, replica Masci al consigliere dem Presutti dopo quanto avvenuto in aula il 22 dicembre con il sindaco unico a votare contro uno degli emendamenti dell'oppos ... ilpescara.it

Pescara, Sindaco Masci risponde alle accuse del consigliere Presutti: “Errore tecnico, niente polemiche” - Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha risposto alle accuse mosse dal consigliere del Partito Democratico, Marco Presutti, riguardo al suo voto “contrario” sull’emendamento n. abruzzonews24.com

Delibera sui servizi pubblici, Presutti: “Il consiglio corregge l’atto, il sindaco resta isolato” - "Il consiglio ci ha dato ragione con un voto schiacciante (25 a 1), lasciando il sindaco solo nella sua inspiegabile opposizione al miglioramento della delibera. ilpescara.it

Il sindaco ha fatto il punto su quanto accaduto in questi giorni e sulla posizione del comune - facebook.com facebook

