Il sindaco di Cervia si è dimesso dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si è dimesso dalle sue cariche dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per presunti maltrattamenti alla moglie. La decisione arriva in un momento di separazione personale e rappresenta un passo importante nel rispetto delle istituzioni e della comunità locale. La vicenda rimane sotto attenzione pubblica mentre si attendono eventuali sviluppi.

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (Ravenna), ha annunciato le proprie dimissioni dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie, da cui si sta separando. L'ormai ex primo cittadino ha comunicato la decisione con una lunga lettera che ha anticipato la seduta del 23 dicembre del Consiglio comunale. La lettera di Missiroli. Missiroli, che ha ceduto alle molte pressioni arrivate da parte delle opposizioni e dei centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna, nella lettera ha ribadito «la totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti», motivando il passo indietro con l'impossibilità di affrontare «una situazione così complessa con la necessaria lucidità» e di garantire «la serenità che l'istituzione comunale merita».

