Il sindaco di Cervia Missiroli niente dimissioni Per ora | Aspettiamo di vedere gli atti

Cervia (Ravenna), 23 dicembre 2025 – Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli non è intenzionato a dimettersi. Dal quartier generale in cui è asserragliato, nel bel mezzo della tempesta mediatica dovuta all’indagine a suo carico per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, da cui si sta separando, il primo cittadino fa filtrare una posizione chiara: “Non prenderà decisioni di portata rilevante fino a che non avremo visto gli atti”, spiega il suo legale, Ermanno Cicognani, precisando però di avere parlato con il suo assistito prevalentemente degli aspetti squisitamente processuali dell’indagine a suo carico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

