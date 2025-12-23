il sindaco di cervia mattia missiroli si dimette dopo le accuse di maltrattamenti

AGI - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione è stata comunicata con una lunga lettera che ha anticipato la seduta del Consiglio comunale convocata per oggi alle 18. Alla base della scelta, spiega Missiroli, l'impossibilità di affrontare "una situazione così complessa con la necessaria lucidità" e di garantire "la serenità che l'istituzione comunale merita", a fronte di una forte esposizione mediatica che negli ultimi giorni ha coinvolto anche la sua famiglia e, in particolare, i figli. 🔗 Leggi su Agi.it

