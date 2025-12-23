Il testo affronta il tema delle proteste femministe, sottolineando come alcune forme di azione radicale spesso siano invisibili agli occhi della società, lasciando poche tracce visibili o evidenti. Si analizza il fenomeno del silenzio che circonda queste pratiche, evidenziando come alcune manifestazioni di disappunto o di protesta possano passare inosservate, pur avendo un impatto significativo sulla coscienza collettiva.

Le botte radical non lasciano lividi. Magari squarciano un labbro o lesionano un braccio, conducono al pronto soccorso dal quale si esce con sette giorni di prognosi e nessuna denuncia ma nulla che possa tumefare la coscienza comune. Se il presunto aggressore è un sindaco Pd, la moglie «corcata» diventa invisibile. Mattia Missiroli ha 44 anni, è architetto, è stato il difensore al primo reality sul calcio Campioni, il sogno, cosa che gli ha garantito una certa notorietà in passato. Nel 2024, sostenuto da una lista di centrosinistra che oltre al Pd comprendeva anche M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche, è stato eletto sindaco con il 56,11% dei voti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il silenzio "bruto" delle femministe

Leggi anche: Insulti nelle chat delle femministe, Nardella: “Preoccupa il clima d’odio”

Leggi anche: Brigitte Macron e quelle «brutte stronze» delle femministe

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il silenzio "bruto" delle femministe - Gli abusi domestici progressisti preoccupano evidentemente meno di qualunque altra molestia ... ilgiornale.it