il sesso non si fa ma si cambia

In Italia, le procedure burocratiche spesso risultano complesse e lunghe. Per modificare l’aspetto di un negozio sono necessari numerosi permessi, mentre la realizzazione di infrastrutture pubbliche richiede gare d’appalto internazionali. Questo contrasto evidenzia le difficoltà e le lentezze del sistema amministrativo, che può influire sulla crescita e sull’efficienza del paese. Conoscere questi aspetti è importante per comprendere le sfide quotidiane della gestione pubblica e privata.

Che strano Paese siamo, dove per cambiare il colore all'insegna di un negozio servono 11 permessi e per costruire un marciapiede devi fare la gara d'appalto europea. Il Paese dove la Salerno-Reggio Calabria è incompiuta da 62 anni, ma se sei una bimba di Spezia e vuoi cambiare sesso, et voilà, si può fare in quattro e quattr'otto. E chi si permette di obiettare è retrogrado. Sto seguendo il dibattito sulla tredicenne che ha ottenuto dai giudici il permesso di cambiare sesso e diventare un maschio: una sentenza che vuole farci credere che a quell'età si possano prendere decisioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

