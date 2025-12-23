L'imam Maryam ha suscitato attenzione con un sermone in cui afferma che l’Italia è corrotta e che l’islam rappresenta una possibile soluzione. Secondo lei, i musulmani in Italia devono rafforzare la conoscenza della dottrina islamica, ritenendola prioritaria rispetto ai bisogni fondamentali. Questa posizione solleva discussioni sulla relazione tra fede, cultura e società nel contesto italiano.

Una penisola da rieducare. «I musulmani in Italia hanno bisogno di apprendere la dottrina islamica più di quanto abbiano bisogno di mangiare, bere o respirare. Soprattutto in un ambiente pericoloso, corrotto e fuorviante come quello italiano». È il giudizio sul Paese espresso da Eliy Vago, shaykh (maestro) Abu Maryam, in uno dei video social di presentazione del «progetto Crisalide». L'idea, che è promossa dall'«islamista, traduttore e revisore di testi islamici con oltre 30 anni di studi alle spalle», un «maestro» di origine genovese, punta alla traduzione in italiano dei testi e alla creazione di una sorta di scuola coranica che copra l'intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sermone choc dell’imam Maryam. "L’Italia è corrotta l’islam la soluzione"

Leggi anche: Lo studente convertito all’Islam (morto in Siria) e il sospettato per terrorismo: le conoscenze ritenute pericolose dell’imam di Torino

Leggi anche: Le signore dell'Imam. Boldrini, Ascari e Albanese difendono Shanin. Ma i giudici svelano i legami con “l'Islam violento”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il sermone choc dell’imam Maryam. "L’Italia è corrotta l’islam la soluzione" - «I musulmani in Italia hanno bisogno di apprendere la dottrina islamica più di quanto abbiano bisogno di mangiare, bere o respirare. ilgiornale.it