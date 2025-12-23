Un breve racconto sulle dinamiche di un sequestro avvenuto a Milano, dove un gruppo di giovanissimi, noti come «maranza», ha messo in atto un episodio di violenza. L’evento ha coinvolto una vittima, rimasta sotto il controllo dei aggressori per un’ora, evidenziando le problematiche legate alla presenza di gruppi giovanili inclini a comportamenti devianti. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di giovani a rischio nelle aree urbane.

Un'ora in balia del branco. Giovanissimi aguzzini, privi di scrupoli e amanti della violenza, classici «maranza» insomma. Un tunisino di vent'anni, un siriano di diciassette, un marocchino di sedici e un'italiana quindicenne. Quattro ragazzi, tutti con precedenti alle spalle, arrivati dalla provincia di Bergamo per far danni a Milano e completamente incuranti che la loro vittima fosse un coetaneo, un 15enne milanese appena uscito di casa per incontrare quattro amici con cui farsi un aperitivo in un bar. Anzi: tutti particolarmente soddisfatti di poterlo «schiacciare» e approfittare di lui, terrorizzandolo, minacciandolo di morte, obbligandolo a spogliarsi completamente e, una volta senza vestiti (che i quattro hanno provveduto a indossare loro stessi) sequestrandolo, per obbligarlo a prelevare del denaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sequestro da incubo dei maranza a Milano

Il sequestro da incubo dei maranza a Milano; Rapina 15enne a Milano, padre insospettito dalla strana telefonata: nella baby gang pure una coetanea italiana; Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare; Milano, 15enne rapinato dalla baby gang di maranza.

Accerchiati e rapinati da un gruppo di sei maranza armati di una pistola e tirapugni: incubo a Milano - Milano, 15 luglio 2025 – Rapinati da un gruppo di sei "maranza" armati di una pistola (che poi si è scoperto essere una scacciacani) e di un tirapugni. ilgiorno.it

Milano, ronde punitive "anti-maranza": 9 indagati legati a Forza Nuova - Nove perquisizioni sono state eseguite, tra le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati, a vario titolo, per i reati di associazione ... tg24.sky.it

L’incubo per la 28enne è durato circa 4 ore. Erano in tre con accento straniero e pelle chiara. Uno dei due era armato di coltello. Serrate proseguono le indagini della Polizia sul sequestro di persona avvenuto nel parcheggio del grande Sud di #Giugliano. x.com

Per oltre un’ora è rimasto nelle mani di una baby gang, trascinato da una strada all’altra, minacciato e spogliato di tutto. È la domenica sera da incubo vissuta da un ragazzo italiano di 15 anni, avvicinato alle 19 da una baby gang tra corso Buenos Aires e via - facebook.com facebook