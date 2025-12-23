Il Senegal lascia le pressioni al Marocco è uno dei favoriti per la Coppa d’Africa ma pochi ne parlano

Il Senegal sta vincendo la sua prima partita di Coppa d’Africa contro il Botswana. Rispetto al Marocco, gli uomini di Thiaw non soffrono la pressione di giocare in casa e hanno tutte le carte in regola per contendergli il trofeo finale. Il Senegal tra le nazionali favorite in Coppa d’Africa. So Foot scrive: All’ombra dell’entusiasmo intorno al Marocco, il Senegal è tra i favoriti a vincere la competizione. Un mix di giovani e giocatori esperti che possono diventare i campioni d’Africa per la seconda volta nella loro storia. Per quanto sorprendente possa sembrare, la Nazionale guidata da Pape Thiaw arriva in Marocco nelle migliori condizioni possibili: non ha più il peso del “detentore del titolo” e non ha gli occhi puntati su di loro, come il Marocco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

