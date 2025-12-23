Il Senato vota la manovra | il voto in diretta

Oggi il Senato esamina e vota la manovra di legge, approvata con voto di fiducia. Dopo il passaggio in Senato, il provvedimento passerà alla Camera, dove sarà sottoposto a voto finale previsto per il 29 dicembre. La discussione si inserisce nel percorso legislativo che mira a definire le misure economiche e di bilancio per il prossimo anno.

Oggi il Senato si appresta ad approvare una manovra blidata dal voto di fiducia, che arriverà alla Camera per il voto finale il 29 dicembre. Nella notte l'ultimo cambiamento al testo è avvenuto in commissione Bilancio, con lo stralcio di cinque misure dal maxi-emendamento. Si tratta della norma che consentiva agli imprenditori condannati per aver sottopagato i propri dipendenti ma che si erano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi di non pagare gli arretrati; di due norme sulle porte girevoli nella pubblica amministrazione; di una sulla disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati e di un'altra sulla revisione della disciplina del personale della Covip.

