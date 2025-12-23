Matteo Renzi disintegra la manovra votata e approvata oggi in Senato. “Eravate la destra no tax dalle accise sul gasolio, quelle che dovevate abolire, prenderete oltre due miliardi nei prossimi anni ed è clamoroso quello che fate sulla ‘Tobin-tax’, quella che nel programma della Lega c’era scritto ‘la cancelleremo’, l’avete raddoppiata. Da Baglioni a Mike Bongiorno ‘lascia o raddoppia’. E poi aggiunge: “Volevo dire che nel disinteresse del deep state che qualcuno si è accorto che è triplicato l’investimento sui servizi segreti. Dice: c’è la guerra ibrida, da 600 milioni a 1,8 miliardi e non riusciamo a capire chi ci ha fregato il ‘ Paragon ‘ per inocularlo ad un giornalista, un manager e un prete”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Senato ha dedicato più tempo al concerto di Baglioni che alla manovra”: l’intervento di Renzi contro il governo

Leggi anche: Mattarella ascolta, Baglioni canta. Il concerto di Natale in Senato

Leggi anche: Claudio Baglioni riceve la Martinella da La Russa al Concerto di Natale al Senato – Il video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oggi siamo in Senato per il tradizionale Concerto di Natale. Quest’anno i protagonisti sono l’Orchestra e il Coro del @teatrosancarlo di Napoli che si esibisce in un programma di grandi classici della tradizione natalizia. Verrà anche dedicato un tributo alla citt - facebook.com facebook

Senato, il concerto con Baglioni e l’orchestra del San Carlo: Napoli compie oggi 2500 anni x.com