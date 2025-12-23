Oggi il Senato si prepara ad approvare la manovra, dopo aver ottenuto la fiducia. La proposta passerà alla Camera, dove sarà sottoposta al voto finale previsto per il 29 dicembre. Un passaggio importante nel percorso legislativo, che segna un momento chiave nell’iter di approvazione della legge. La diretta dall’Aula offrirà un’opportunità di seguire l’andamento della discussione e delle decisioni.

Oggi il Senato si appresta ad approvare una manovra blidata dal voto di fiducia, che arriverà alla Camera per il voto finale il 29 dicembre. Nella notte l'ultimo cambiamento al testo è avvenuto in commissione Bilancio, con lo stralcio di cinque misure dal maxi-emendamento. Si tratta della norma che consentiva agli imprenditori condannati per aver sottopagato i propri dipendenti ma che si erano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi di non pagare gli arretrati; di due norme sulle porte girevoli nella pubblica amministrazione; di una sulla disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati e di un'altra sulla revisione della disciplina del personale della Covip. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Senato approva la manovra: la diretta dall'Aula

Leggi anche: La manovra arriva finalmente nell’aula Senato

Leggi anche: La manovra arriva in Aula al Senato. Salvini: «Nessun rischio di crisi per il governo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra al traguardo, il testo arriva in aula al Senato. I prossimi passaggi; Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026; L’esame della legge di bilancio lunedì 22 dicembre 2025 in Senato; Manovra in Aula oggi, traguardo si avvicina: dalle pensioni al Ponte sullo Stretto, novità.

Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio - La Manovra 2026 in diretta al Senato per il voto finale e l'approvazione della prossima legge di bilancio: tutte le novità in arrivo su pensioni, Irpef ... fanpage.it