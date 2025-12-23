Il Senato approva la Manovra dei ripensamenti | una resa all’austerity e al riarmo

Il Senato ha approvato definitivamente la Manovra dei ripensamenti, segnando un passo importante nel percorso di bilancio del Paese. La decisione riflette un orientamento verso misure di austerity e aumento della spesa per la difesa, come sottolineato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ora il testo passa alla Camera per la fase finale di approvazione, definendo le priorità e le strategie finanziarie per il prossimo anno.

Sulla Manovra, che ieri ha ricevuto l’approvazione definitiva dal Senato (ora passa alla Camera), il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto una verità: “Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili”. Ma l’impossibile dal nostro punto di vista non sono gli interventi varati in legge di Bilancio – tra il diluvio di tasse e tagli a carico dei più fragili – ma l’iter di approvazione della legge di Bilancio che ha offerto un indecoroso balletto tra emendamenti presentati in tarda notte e poi saltati per i litigi in maggioranza a marce indietro dell’ultimo minuto su norme a chiaro rischio di incostituzionalità, tanto che hanno sollevato anche le obiezioni del Colle. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

