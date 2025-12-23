Il Senato approva la Manovra dei ripensamenti | una resa all’austerity e al riarmo

23 dic 2025

Il Senato ha approvato definitivamente la Manovra dei ripensamenti, segnando un passo importante nel percorso di bilancio del Paese. La decisione riflette un orientamento verso misure di austerity e aumento della spesa per la difesa, come sottolineato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ora il testo passa alla Camera per la fase finale di approvazione, definendo le priorità e le strategie finanziarie per il prossimo anno.

Sulla Manovra, che ieri ha ricevuto l’approvazione definitiva dal Senato (ora passa alla Camera), il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto una verità: “Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili”. Ma l’impossibile dal nostro punto di vista non sono gli interventi varati in legge di Bilancio – tra il diluvio di tasse e tagli a carico dei più fragili – ma l’iter di approvazione della legge di Bilancio che ha offerto un indecoroso balletto tra emendamenti presentati in tarda notte e poi saltati per i litigi in maggioranza a marce indietro dell’ultimo minuto su norme a chiaro rischio di incostituzionalità, tanto che hanno sollevato anche le obiezioni del Colle. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

