Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato | Buonasera a tutti | VIDEO

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È diventato virale sul web un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato, che mostra due banditi, i quali, prima di svaligiare il negozio, si sono presentati salutando. Il filmato, infatti, inizia con l’arrivo dei due rapinatori che esclamano: “Buonasera a tutti”. La vicenda è avvenuta lo scorso sabato in un supermercato di Cerignola, in Puglia. I banditi, dopo aver minacciato il personale, intimando di consegnare l’incasso della giornata, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Rapina in un supermercato a Cerignola che inizia con un “Buonasera a tutti”, siamo unici al mondo niente da dire pic. 🔗 Leggi su Tpi.it

il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato buonasera a tutti video

© Tpi.it - Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato: “Buonasera a tutti” | VIDEO

Leggi anche: “Buonasera a tutti!”: il saluto dei banditi mentre rapinano il supermercato a Cerignola

Leggi anche: "Buonasera a tutti, spostatevi un secondo": rapinatori entrano in un supermercato, svuotano le casse e si dileguano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

saluto banditi prima rapinareIl saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato: "Buonasera a tutti" | VIDEO - È diventato virale sul web un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato, che mostra due banditi, i quali, prima di svaligiare il negozio, si sono presentati salutando. tpi.it

saluto banditi prima rapinare“Buonasera a tutti!”: il saluto dei banditi mentre rapinano il supermercato a Cerignola - Armati e a volto coperto, hanno fatto irruzione davanti a clienti e dipendenti salutandoli all'inizio del colpo ... ilfattoquotidiano.it

Roma, rapina in villa sulla Casilina: rubati oltre 100mila euro di gioielli. Coppia ostaggio dei banditi - In tre, incappucciati e armati di pistola, sono riusciti a neutralizzare l’allarme e a fare un’imboscata in una villa sulla Casilina, all’altezza di Torre Spaccata. ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.