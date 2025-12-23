Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato | Buonasera a tutti | VIDEO

È diventato virale sul web un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato, che mostra due banditi, i quali, prima di svaligiare il negozio, si sono presentati salutando. Il filmato, infatti, inizia con l’arrivo dei due rapinatori che esclamano: “Buonasera a tutti”. La vicenda è avvenuta lo scorso sabato in un supermercato di Cerignola, in Puglia. I banditi, dopo aver minacciato il personale, intimando di consegnare l’incasso della giornata, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Rapina in un supermercato a Cerignola che inizia con un “Buonasera a tutti”, siamo unici al mondo niente da dire pic. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato: “Buonasera a tutti” | VIDEO Leggi anche: “Buonasera a tutti!”: il saluto dei banditi mentre rapinano il supermercato a Cerignola Leggi anche: "Buonasera a tutti, spostatevi un secondo": rapinatori entrano in un supermercato, svuotano le casse e si dileguano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il saluto dei banditi prima di rapinare un supermercato: "Buonasera a tutti" | VIDEO - È diventato virale sul web un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato, che mostra due banditi, i quali, prima di svaligiare il negozio, si sono presentati salutando. tpi.it

