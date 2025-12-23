L'articolo analizza il contributo silenzioso di Oriali nel recupero del Napoli dopo la sconfitta di Bologna, un episodio che ha segnato un punto di svolta per la squadra. Antonio Corbo ricorda come, a 43 giorni di distanza, gli azzurri siano riusciti a superare le difficoltà, grazie anche al ruolo discreto e fondamentale di figure come Oriali, che hanno contribuito a ricucire lo strappo e a rilanciare il percorso del club.

Il ruolo dell’invisibile Oriali dietro quello strappo di Bologna che tutto il Napoli tutto ha saputo ricucire Antonio Corbo scrive di Napoli-Bologna di Supercoppa italiana e ricorda che 43 giorni fa gli azzurri erano in alto mare, col tecnico a Torino, una serie di accuse molto poco velate ai medici e una sconfitta che aveva cambio i confini dell’umiliazione. Scrive Corbo su Repubblica Napoli: Sono passati solo 43 giorni. Non è cambiato il calcio né il Bologna, è solo diverso il Napoli tornato ad essere la squadra campione d’Italia. Era messo male in campo, era stremato e spaventato da infortuni ancora inspiegati, era piegato dall’emergenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ruolo dell’invisibile Oriali dietro quello strappo di Bologna che tutto il Napoli tutto ha saputo ricucire (Corbo)

Leggi anche: Chi è Ottolini, il prescelto di Comolli per il ruolo di Direttore Sportivo della Juve: carriera, il passato in bianconero e tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Marco Mengoni: tutto quello che c'è da sapere sui concerti di Bologna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il ruolo dell’invisibile Oriali dietro quello strappo di Bologna che tutto il Napoli tutto ha saputo ricucire (Corbo) - Dopo quella sconfitta, furono bravi anche i medici e preparatori che finsero di non sentirsi al centro della tempesta. ilnapolista.it