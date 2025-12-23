Il ritorno di Vincenzo De Luca | decisione clamorosa un mese dopo il suo addio alla Regione Campania

Il ritorno di Vincenzo De Luca a Salerno si concretizza sempre di più. In primavera, la sua candidatura alla carica di sindaco appare ormai più di una certezza. A trentadue anni dalla sua prima esperienza alla guida della città, l’ex governatore si prepara al grande ritorno per il quinto mandato. Fu, all’epoca, il primo sindaco eletto direttamente dal popolo dopo la Tangentopoli salernitana — conclusasi poi con un nulla di fatto — che spazzò via la classe dirigente in una delle città più socialiste d’Italia. Dalla proclamazione del suo successore alla guida della Regione Campania, De Luca, dopo aver lasciato gli uffici presidenziali del Genio Civile a Salerno, ha allestito il suo nuovo quartier generale, operativo già da qualche settimana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

