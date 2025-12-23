Durante il suo mandato, l'amministrazione Trump ha promosso iniziative volte a incentivare l'auto-deportazione dei migranti senza documenti. Tra queste, un programma che offre 3.000 dollari a chi decide di lasciare volontariamente gli Stati Uniti prima della fine dell'anno. Questa misura rappresenta una delle strategie adottate per gestire le questioni migratorie e rafforzare i controlli alle frontiere.

L'amministrazion Trump offre ai migranti senza documenti 3.000 dollari per lasciare volontariamente gli Stati Uniti prima della fine dell'anno. Chi vorrà sfruttare l'occasione può registrarsi a una app del Dipartimento per la Sicurezza nazionale e fornire i suoi dati in modo da ricevere gratuitamente anche il viaggio. Chi è senza documenti "dovrebbe approfittare di questo regalo e auto deportarsi. Chi non lo farà sarà arrestato", ha detto la ministra Kristi Noem. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il regalo di Natale di Trump ai migranti: "3mila dollari per chi si auto deporta"

