Il rapporto tra costi e benefici | Fondi europei ed entrate locali per raddoppiare i passeggeri

Il rapporto tra costi e benefici dei fondi europei destinati alle entrate locali evidenzia un’opportunità concreta per incrementare il numero di passeggeri. Secondo l’associazione, il progetto si distingue per la sua sostenibilità economica e sociale, offrendo un equilibrio tra investimenti e ritorni, e contribuendo a sviluppare un sistema di trasporto più efficiente e accessibile. Un’analisi dettagliata supporta la validità di questa strategia come soluzione efficace per il rilancio del settore.

Dati alla mano, per l'associazione si tratta di un progetto sostenibile dal punto di vista dei costi e dell'utenza. Il Comune di Monza stanzia ogni anno 9 milioni e 700mila euro per il trasporto pubblico locale, mentre biglietti e abbonamenti Tpl oggi rendono circa 2 milioni e 600mila euro l'anno. "É un totale di 12 milioni e 300mila euro che costituiscono una base più che sufficiente per una riorganizzazione del servizio così come da noi proposta", spiegano gli esperti di HQ Monza. Analisi e bilanci fatti in Gran Bretagna, Belgio e Finlandia indicano che il trasporto urbano classico, come quello attuale a Monza, comporta un aumento di costi medio annuale del 15%.

