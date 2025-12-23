Il rapporto pazzo tra i vertici Rai e Ranucci testimoniato da una lettera di richiamo nel giorno di un record

Il rapporto tra i vertici Rai e Ranucci si caratterizza per tensioni e incomprensioni, come evidenziato da una recente lettera di richiamo. Questo episodio si inserisce in un contesto di dinamiche complesse, anche in occasione di un record raggiunto dal programma “Report”. La questione non si configura come polemica, ma come un elemento che invita a riflettere sulle relazioni interne e sulla gestione dei contenuti in una delle principali emittenti italiane.

C'è una domanda che torna, puntuale come una mail protocollata, nel rapporto tra "Report" e la Rai. Non è polemica, non è rivendicazione. E' piuttosto una curiosità quasi amministrativa di.

