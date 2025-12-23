Il PUP a Largo Capponi non s' ha da fare L' alternativa c' è | la spinta dei residenti
Il municipio I ha già espresso, a più riprese, la propria contrarietà al parcheggio interrato previsto, come opera giubilare, in piazza Americo Capponi. Anche tra chi abita nelle vicinanze, la possibilità di scavare e tagliare degli alberi, non viene vista di buon occhio.I timori dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: C’è poco da fare le pulci alla manovra, AAA cercasi proposta alternativa del campo largo
Leggi anche: Demi Moore spiega cosa l'ha spinta, all'apice del successo, a fare un passo indietro da Hollywood e occuparsi delle sue figlie
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
ALLA CAMERA, DURANTE IL DIBATTITO SULLA QUESTIONE DEL PARCHEGGIO A LARGO CAPPONI, SI È ACCENNATO ALL'OPPOSIZIONE CHE L'ASSESSORE LABBUCCI E L'ONOREVOLE BONELLI HANNO FATTO PER SALVARE IL PRATONE. SAR - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.