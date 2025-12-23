Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 23 dicembre 2025 è di 0,1135 €/kWh. In questo aggiornamento, vengono analizzate le variazioni orarie e l’andamento del mercato elettrico, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla situazione attuale. Questo dato rappresenta un punto di riferimento per consumatori e operatori del settore, consentendo di monitorare l’evoluzione dei costi nel contesto energetico italiano.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 23 Dicembre 2025 si attesta a 0,1135 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (22 Dicembre 2025), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0960 €kWh (ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1280 €kWh (ore 18). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra l’1 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 17 e le 19. Queste informazioni sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi energetici, scegliendo le fasce orarie più convenienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

